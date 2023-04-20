Азербайджан и Израиль: дружба, не требующая доказательств

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку 19 апреля состоялось 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль. В работе заседания приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава МИД Израиля Эли Коэн.

Господин Коэн прибыл с визитом в Азербайджан накануне в сопровождении многочисленной делегации, состоящей из представителей 20 компаний, занятых в сферах оборонной промышленности, кибербезопасности, национальной безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства. В среду израильского министра принял Президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил особый характер отношений двух стран, основанных на дружбе, уважении, доверии и поддержке, пригласил израильские компании к работе в Алятской СЭЗ, подчеркнул важность обмена опытом в сферах "зеленой энергии" и новых технологий, а также высказался в пользу участия SOCAR в эксплуатации углеводородных ресурсов в Израиле. Эли Коэн, в свою очередь, высказался относительно открытия в Тель-Авиве азербайджанской дипмисии и выразил надежду на дальнейший рост товарооборота и других показателей экономического взаимодействия.

Перед отъездом в Баку Эли Коэн написал на своей странице в Твиттере: "Сегодня я отправляюсь в важную поездку, чтобы углубить сотрудничество с нашими друзьями в Баку в сферах безопасности, экономики, инноваций и энергетики, и в частности для создания сильного и единого фронта борьбы против общих трудностей".

Отношения между Азербайджаном и Израилем всегда были прекрасными. В отличие от некоторых других, еврейский народ хорошего не забывает. Он помнит, что Азербайджан - это единственное место в мире, где никогда не было антисемитизма, где евреи с давних времен находили толерантную среду и защиту. Это очень важный фактор, формирующий отношение Израиля к той или иной стране. Об этом говорят и политики, и эксперты, и рядовые израильтяне. Евреи всегда хорошо и спокойно чувствовали себя здесь, хотя Азербайджан - страна преимущественно с мусульманским шиитским населением. На самом высоком уровне граждане Азербайджана - евреи всегда ощущали заботу и внимание государства. Под патронажем Президента Ильхама Алиева были построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. А в феврале 2020 года в Красной Слободе (Губинский район) открылся первый в мире Музей горских евреев. Кстати, этот населенный пункт является единственным крупным поселением евреев за пределами Израиля.

Мы не забудем того, что сделал Израиль для нашей страны в трудные для нее моменты. Вспоминается, как в марте 2021 года в Баку прибыл десант израильских врачей-офтальмологов. Светила офтальмохирургии провели совершенно безвозмездно десятки операций участникам 44-дневной войны, в той или иной степени потерявшим способность видеть из-за ранений. В послевоенный период израильские медики помогали нашим парням восстанавливать здоровье наравне с турецкими специалистами, израильское оружие наравне с Байрактарами помогало нам бить врага на фронтах Отечественной войны, и мы уже относились к этому буднично и естественно. Ведь когда брат помогает брату, никто не делает из этого сенсации. Это нормально, так и должно быть, иначе просто невозможно. Израиль, как и Турция, очень близкая Азербайджану страна. Так же, как с Турцией, с Израилем нас связывают исторические и человеческие отношения, общие интересы и общие взгляды. Это тот случай, когда друг всегда на твоей стороне. В этом плане Азербайджану очень повезло с друзьями. Возможно, это от того, что он сам умеет дружить.

Даже не пытайтесь вспомнить сколько-нибудь серьезные проблемы между нашими странами. У вас ничего не получится.

Израиль одним из первых признал восстановленную независимость Азербайджана, а с 1994 года в Баку уже открылось израильское посольство. За прошедшие годы дружба симпатии и взаимоуважение между странами только росли. Несмотря на отсутствие посольства Азербайджана в Израиле, сотрудничество шло своим чередом, расширяясь и обогащаясь новыми сферами. В Израиле всегда с пониманием относились к специфике географического расположения Азербайджана, и отсутствие посольства не мешало развитию связей. Роль дипмиссии осуществляла крупная и влиятельная община выходцев из Азербайджана, которую можно смело называть азербайджанской диаспорой. Три недели назад, 29 марта в Тель-Авиве прошло долгожданное открытие посольства Азербайджанской Республики. Однако, повторим еще раз, даже при отсутствии дипмиссии отношения развивались очень динамично и носили стратегический характер. Достаточно сказать, что в 2022 году товарооборот между странами вырос на 85 процентов. В 2023 году ожидается двукратный рост объема товарооборота. За январь-март он уже превысил 450 миллионов долларов.

В нашей стране работают 114 израильских компаний. В Азербайджане приветствуют приход израильского бизнеса. Особенно это касается сфер сельского хозяйства и управления водными ресурсами. Неслучайно в состав делегации, сопровождающей главу МИД Израиля, вошли представители компаний данной сферы. Как известно, Израиль имеет уникальный опыт в вопросах управления водой и знает, как превратить пустыню в рай. В прошлом году ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" и израильская компания Mekorot, специализирующаяся на управлении водными ресурсами, подписали документ о создании новой платформы сотрудничества для трансфера передового опыта Израиля в Азербайджан, расширения технологических возможностей, внедрения инновационных инструментов. Израильские системы очистки воды, мониторинга и доставки к потребителю считаются одними из лучших в мире и сегодня широко используются в различных странах Европы и Азии. В свое время израильские компании Batiman Litvin и Tahal Group принимали участие в проекте строительства водопровода Огуз-Габала-Баку, рассматривались возможности сотрудничества с Израилем в реконструкции систем водоснабжения Гянджи и Шеки.

Опыт Израиля в водной сфере сегодня как никогда нужен Азербайджану, учитывая понижение запасов воды, эрозию почв, мировой кризис, поставивший ребром вопрос продовольственной безопасности. Кроме того, в земельный фонд страны после 44-дневной войны вернулись десять тысяч квадратных километров территорий, требующих рекультивации. До 2030 года планируется восстановить около 170 тысяч гектаров опустыненных земель, и израильский опыт может стать исключительной возможностью успешно осуществить этот процесс. Благодаря новейшим технологиям и трудолюбию народа Израиля расположенное в пустыне государство сегодня представляет собой цветущий сад.

Очень рассчитывает Азербайджан также на опыт Израиля в сфере кибербезопасности. В конце марта министерство цифрового развития и транспорта АР при поддержке группы компаний PASHA Holding и совместно с самым престижным израильским технологическим вузом - институтом "Технион" учредило Центр кибербезопасности Азербайджана. Основная роль Центра - подготовка высококвалифицированных специалистов и инструкторов в области кибербезопасности. В Центре в течение 3 лет планируется обучить более 1000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов. Израиль считается одной из ведущих стран мира в области кибербезопасности, и обучение азербайджанских кадров израильскими специалистами можно заранее назвать залогом успеха.

В свою очередь, Азербайджан является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Израиль. Половина автомобилей этой страны заправляется за счет азербайджанской нефти, доля которой в закупках достигает 30 процентов. Каждый третий баррель нефти является нефтью из Азербайджана. Нефть и нефтепродукты в Израиль доставляются через турецкий порт Джейхан по нефтепроводу БТД. Израиль также заинтересован в опыте азербайджанских специалистов в сфере разведки и добычи нефти и газа на суше и море. В этой стране не так давно были обнаружены большие морские запасы газа, и там ждут профильные азербайджанские компании для совместных работ по разведке месторождений.

Особая статья сотрудничества наших стран - взаимодействие в военной сфере. Началось оно в 2004 году, когда Азербайджан впервые получил израильское вооружение. Постепенно Баку перешел в ранг особо доверенных и надежных партнеров Израиля. Незадолго до Второй карабахской войны Азербайджан вошел в число немногих стран, получивших доступ к закупке таких специфических видов израильского вооружения, как средства противовоздушной обороны. Израильский ВПК - сфера высокотехнологичная, располагающая современными нанотехнологиями. В Израиле хорошо знают, что Азербайджан, приобретя эти технологии, никогда не будет делиться ими с другими странами, тем более враждебными Израилю. Так, Азербайджан стал первой и единственной страной, куда Израиль поставил оперативно-тактические ракетные комплексы с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA.

Великолепно показали себя в 44-дневной Отечественной войне израильские дроны. Это и разведывательно-дозорные БПЛА Heron TP и Hermes 4507, и барражирующие боеприпасы Sky Striker и Harop. Кроме того, на совместном предприятии в Азербайджане производится сборка израильского дрона-разведчика Aerostar и дрона-камикадзе Orbiter1K и Orbiter-3. В 2018 году азербайджанское предприятие Azad Systems и израильская компания Aeronautics приступили к производству беспилотника Pegasus 120.

Как можно узнать из открытых источников, за последние годы Азербайджан приобрел у Израиля БПЛА, бронетехнику, электронное разведывательное оборудование, противотанковые ракеты, зенитное и многие другие современные виды оружия. И не прогадал, потому что в ходе победоносной войны израильское вооружение продемонстрировало высокую боеспособность и преимущество над некоторыми считавшимися до того неуязвимыми видами российского оружия. Один только Harop поразил десятки целей противника, среди которых бронетехника, ЗРК, командные пункты, склады боеприпасов и так далее.

Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не отметить и огромную моральную и политическую поддержку Азербайджану со стороны Израиля и еврейского лобби в карабахском вопросе на международном уровне, которые демонстрировались все годы армянской оккупации. Баку чувствовал эту поддержку и всегда высоко ценил ее. Как говорил бывший замминистра обороны Израиля Эфраим Снэ,"Израиль никогда ни единой пулей не поможет врагам Азербайджана" и не будет поставлять Армении ничего, что она могла бы использовать против Азербайджана.

Сегодня, когда наша страна приступает к возрождению освобожденных территорий, как никогда актуален опыт мирного строительства, который имеет Государство Израиль. Израильские компании и технологии могут сыграть большую роль в этом процессе. О возможностях такого сотрудничества говорят и в Азербайджане, и в Израиле. В частности, Азербайджану очень пригодились бы имеющиеся у Израиля современнейшие технологии разминирования.

Можно говорить о том, что между Израилем и Азербайджаном начинается новый этап сотрудничества. Более диверсифицированного и более масштабного. Наши страны имеют для этого все возможности.