Азербайджан под знаком воды

Автор: Лейла Таривердиева

В начале апреля ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" и израильская компания Mekorot, специализирующаяся на управлении водными ресурсами, подписали документ о создании новой платформы сотрудничества для трансфера передового опыта Израиля в Азербайджан, расширения технологических возможностей, внедрения инновационных инструментов.

Судя по тому, что можно узнать об этой израильской компании из открытых источников, Mekorot - это очень правильный выбор. Был принят во внимание тот факт, что израильские системы очистки воды, мониторинга и доставки к потребителю считаются одними из лучших в мире и сегодня широко используются в различных странах Европы и Азии.

В свое время израильские компании Batiman Litvin и Tahal Group принимали участие в проекте строительства водопровода Огуз-Габала-Баку, рассматривались возможности сотрудничества с Израилем в реконструкции систем водоснабжения Гянджи и Шеки.

Опыт Израиля в этой сфере сегодня как никогда нужен Азербайджану, учитывая происходящие в регионе процессы, мировой кризис, поставивший ребром вопрос продовольственной безопасности, возвращение в земельный фонд страны после 44-дневной войны десятков тысяч квадратных километров территорий.

Как заявил на недавнем совещании в правительстве Президент Ильхам Алиев, оросительные работы станут одним из основных факторов, обусловливающих продовольственную безопасность как для освобожденных земель, так и для всей страны. В этом году на освобожденных землях планируется реализация проектов, связанных с орошением. Эти проекты, подчеркнул глава государства, должны быть реализованы так, чтобы интегрироваться в общее оросительное хозяйство республики. Освобожденные земли, особенно Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский районы обладают большими водными запасами, а особенности их рельефа создают хорошие возможности для сельскохозяйственной отрасли в низменных районах страны.

В результате победоносной войны Азербайджан получил полный доступ к водам рек Араз, Баргюшад, Тертер, Хякяри, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен. Здесь расположены такие водохранилища, как Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд. Одно только освобождение Суговушана и задействование Суговушанского водохранилища, блокировавшегося армянами в период оккупации, позволило начать орошение около 10 тысяч гектаров пахотных земель в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Агджабединском и Агдеринском районах.

Если говорить о республике в целом, то вопрос управления водой и оптимизации ее использования в аграрной сфере стоит давно.

Два года назад ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" в соответствии с распоряжением Президента "О мероприятиях по обеспечению эффективного использования водных ресурсов" от 15 апреля 2020 года подготовило проекты двух государственных программ. Это "Программа развития ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" на 2020-2030 годы" и "Программа первичных мероприятий по борьбе с потерями воды и эффективному использованию оросительной воды". Программы рассчитаны на среднесрочную (до 2025 года) и долгосрочную (до 2030 года) перспективы и предусматривают строительство водохранилищ, расширение использования альтернативных источников воды, применение экономичных оросительных технологий, подготовку механизма эффективного использования оросительной воды и так далее.

Потери воды в стране высоки, и это при том, что площадь земель, подвергшихся эрозии, достигает в Азербайджане, по данным министерства экологии и природных ресурсов, 3,7 миллиона гектаров. До 2030 года планируется восстановить около 170 тысяч гектаров опустыненных земель. К сожалению, процесс опустынивания затронул и прежде плодородные земли, лишенные захватчиками воды после Первой карабахской войны.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель:

"Израиль неслучайно называют чудом 20-го века. Никогда еще в истории человечества не было, чтобы возродился умерший язык, как это произошло с ивритом. Это единственный случай в истории, когда бы народ, рассеянный по миру, вернулся на свои земли и отстроил свою страну. Евреи смогли создать в пустыне, где не было никаких условий, цветущий оазис, смогли озеленить и оживить эту мертвую землю. Израильские специалисты создали капельное орошение, провели воду туда, куда ее, казалось бы, просто невозможно было провести, - в каменистую Иудейскую пустыню, в пустыню Негев, на вершины гор.

Фото: Пустыня Негев: до и после

Mekorot ранее подписала контракты с разными странами на предмет налаживания систем орошения сельскохозяйственных угодий. Это Иордания, Бахрейн, наши технологии работают довольно давно в Арабских Эмиратах, и даже под другими европейскими компаниями израильские технологии применяются в Саудовской Аравии, с которой у Израиля пока что нет мирного договора.

Сегодня с радостью и гордостью говорю о том, что Mekorot будет сотрудничать с Азербайджаном и делиться с ним нашими уникальными знаниями в вопросе орошения земель и рационального использования водных ресурсов в тех районах, куда вода не поступает легко или где испытывается дефицит.

Не могу не сказать несколько теплых слов в адрес Азербайджана, который ведет грамотную и мудрую политику, выбирая лучших. Даже наши арабские соседи признают, что Израиль в этой отрасли - номер один. Сделать ставку на игрока номер один - это очень правильно и умно. Не сомневаюсь, что с привнесением израильских технологий по орошению в Азербайджан мы увидим, что те земли, где невозможно было выращивать целый ряд культур, станут плодородными. А это значит, что появятся новые рабочие места, усилятся продажи плодов азербайджанской земли на экспорт, вырастут поступления в государственный бюджет. Лично же для меня тут важен еще один момент - два братских государства Азербайджан и Израиль снова вместе, бок о бок сотрудничают, работают и делают все на благо своих народов. И это замечательно".

Приведем некоторые интересные факты.

Сельское хозяйство Израиля - это результат длительной и упорной борьбы человека с природой, а также применения разработок израильских специалистов. Тот самый капельный метод орошения, позволяющий экономить до 90 процентов воды и увеличивать урожай за счет точечного попадания воды к корням растений, был изобретен израильским инженером-гидротехником Симхе Блассом, одним из создателей компании Mekorot и проектировщиком Всеизраильского водопровода. В Израиле применяются и другие интересные технологии посадки: саженец дерева помещают в пластиковый контейнер, на стенках которого конденсируется влага из воздуха. Первые 5-7 лет роста этой воды достаточно для развития дерева, а затем корни дорастают до насыщенного влагой слоя земли. Кроме того, Израиль занимает первое место в мире по повторной переработке воды. Так, за счет переработки для нужд ирригации сточных вод пустыни Негев и Арава превращены в регионы с развитым сельским хозяйством.

Одним словом, вопрос мелиорации и ирригации в Азербайджане, несомненно сегодня стоит очень остро и требует своего решения, так как от этого во многом зависит, как указывал Президент Ильхам Алиев, и вопрос продовольственной безопасности. В разрешении этих проблем Азербайджану очень пригодится феноменальный опыт Израиля, страны, которая сумела заставить цвести и давать урожаи пустыню. А ведь пустыни еще семьдесят лет назад занимали почти 60 процентов территории Израиля. То, что было сделано там за прошедшие годы, стоит изучения и применения в Азербайджане.

Конечно же, стартовые условия несравнимы - здесь благоприятный климат и благодатные земли. А это значит, что при правильном подходе и, используя передовые технологии, нашей стране не потребуется семидесяти лет для достижения цели.