Подписанные с "Mekorot" документы поспособствуют передаче Азербайджану передового опыта в ряде сфер

Документы, подписанные между Государственной налоговой службой Азербайджана и действующей в сфере кибербезопасности Израиля компанией "Rayzone Group", а также между ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" и израильской компанией "Mekorot", специализирующейся на управлении водными ресурсами, создадут новую платформу сотрудничества для трансфера передового опыта Израиля в Азербайджан, расширения технологических возможностей, внедрения инновационных инструментов, и будут выгодны для обеих сторон.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.