Делегация минобороны Казахстана посетила военные центры Азербайджана

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, делегация министерства обороны Республики Казахстан находится с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в рамках визита гости посетили Учебно-тренировочный центр Азербайджанской Армии, Центр военных игр Института военного управления.

Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности центров. Гости ознакомились с созданными здесь условиями, понаблюдали за учебным процессом.

Затем казахская делегация прибыла в одну из воинских частей коммандос. Гостям был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, понаблюдала за показательными выступлениями коммандос в учебном центре воинской части.