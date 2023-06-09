https://news.day.az/politics/1571915.html Между Баку и Ереваном существует договоренность о том, где пройдет железная дорога - Оверчук
Между Баку и Ереваном существует договоренность о том, где пройдет железная дорога - Оверчук
"В принципе, текст находится в высокой степени готовности, есть два-три расхождения".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, говоря о разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.
По его словам, последние переговоры с участием вице-премьеров Азербайджана, Армении и России длились девять часов.
Оверчук отметил, что по итогам этого заседания была достигнута договоренность по моментам, где будет проходить железная дорога, как будет осуществляться таможенный контроль.
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