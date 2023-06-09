Между Баку и Ереваном существует договоренность о том, где пройдет железная дорога

"В принципе, текст находится в высокой степени готовности, есть два-три расхождения".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, говоря о разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.

По его словам, последние переговоры с участием вице-премьеров Азербайджана, Армении и России длились девять часов.

Оверчук отметил, что по итогам этого заседания была достигнута договоренность по моментам, где будет проходить железная дорога, как будет осуществляться таможенный контроль.