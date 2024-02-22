Армения требует от России объяснений

Армения ждет от России объяснений относительно освобождения Кямиля Зейналлы.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Отметим, что 21 февраля в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ.

Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте.

21 февраля ранним утром приглашенный посольством Азербайджана в России адвокат провел с К. Зейналлы встречу, во время которой разъяснил ему его законные права.

В тот же день Кямиль Зейналлы был освобожден, и 22 февраля вернулся в Азербайджан.

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