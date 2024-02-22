Армения требует от России объяснений
Армения ждет от России объяснений относительно освобождения Кямиля Зейналлы.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Отметим, что 21 февраля в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ.
Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте.
21 февраля ранним утром приглашенный посольством Азербайджана в России адвокат провел с К. Зейналлы встречу, во время которой разъяснил ему его законные права.
В тот же день Кямиль Зейналлы был освобожден, и 22 февраля вернулся в Азербайджан.
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