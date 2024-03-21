Зачем Армении Евросоюз, понятно. Но для чего ЕС нужна Армения?

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян заявил о необходимости сделать принятую Европарламентом 13 марта резолюцию предметом общественного обсуждения в Армении и определить видение будущего республики. Зачем? Видимо, для того, чтобы свалить ответственность за последствия на общество. Хотя сам Пашинян и делает громкие заявления, на самом деле он ни в чем не уверен. Он знает, что идет на риск под давлением новых покровителей, которые торопят и не дают ему времени на размышление. Чем все это кончится, просматривается достаточно туманно.

Последняя резолюция Европарламента удивила. В данном случае речь не о нас, не о традиционной клевете в адрес Азербайджана. ЕП открыл Армении форточку для вступления в Евросоюз, зная, какой головной болью она станет для Европы. Причем, заметно, что лоббируется ускоренный процесс интеграции этой страны - без очереди. Если бы была такая возможность, ЕП принял бы такой документ еще в ноябре 2020 года, а Евросовет бы его утвердил. Но на очереди были другие и обойти их было нельзя.

Украина, Грузия и Молдова уже сто лет ожидали этого светлого дня. Но пока не решены проблемы с их территориальной целостностью, пока сохраняется угроза конфликта, они не могут быть приняты в Евросоюз, потому что эти проблемы станут камнем на шее еврозоны. Так говорили в организации. Вариантом было признать аннексию своих территорий и с оставшимися квадратными километрами начать интеграцию в ЕС. Само собой, Тбилиси, Кишинев и Киев на такое согласиться не могли, так как их общества таких жертв бы не поняли. Из стран Восточного партнерства никогда не заговаривали о евроинтеграции Азербайджана и Армении. Азербайджан - потому что придерживался и продолжает придерживаться политики неприсоединения, а Армения - потому что ей этого не позволила бы Москва. Еще была Беларусь, конфликтов не имеющая, но не помышлявшая о вступлении в ЕС.

Если Армения обойдет Грузию, это, конечно же, будет нонсенс. Грузия стремится к интеграции с ЕС с момента подключения к Восточному партнерству в 2009 году. Если бы не война в Украине, ее так и продолжали бы держать на расстоянии. В марте 2022 Грузия и Молдова подали заявки на вступление. В июне того же года Молдова с Украиной были приняты в кандидаты, Грузия же дождалась хороших новостей в декабре 2023-го. Теперь на очереди Армения. На нее Европа делает особую ставку в своей южно-кавказской политике, так как Ереван готов на все. Кроме того, карабахский конфликт завершен и Армения уже официально не является стороной конфликта. А после заключения мира в глазах европейской общественности окончательно станет белой и пушистой. И этим будет выгодно отличаться от других кандидатов.

"Резолюция Европарламента - это политический документ, и с учетом того, что Армения разворачивается от России в сторону Запада, это - форма поддержки Пашиняну для того, чтобы он мог более уверенно этот разворот осуществлять", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Одновременно, отметил он, это открывает перед Арменией перспективу пусть не членства, но кандидатства, наравне с Молдовой, Украиной и Грузией. Насколько Армения соответствует условиям, необходимым для получения статуса кандидата? Это вопрос.

"Ей, безусловно, придется рвать и с ЕАЭС, и с ОДКБ. Достаточно ли каких-то резолюций и разговоров для того, чтобы пойти на такой шаг, сопряженный с большими рисками и издержками для Армении? Сказать сложно. Тем не менее, резолюции ЕП - это такая форма дипломатической и политической поддержки Армении. Практического значения последняя резолюция пока не имеет. Но она укрепляет позиции Пашиняна и демонстрирует, что он уже сделал разворот от России к Западу. Сегодня он уже заявляет, что Армения может выйти из ОДКБ. Пока что не выходит, но заявляет. Посмотрим, что он заявит завтра", - сказал Расим Мусабеков.

Нам несложно понять, для чего Армении нужна интеграция в Евросоюз. Таким путем Ереван надеется а) оторваться от России и получить от европейцев гарантии, что Армения к ней больше не вернется, б) получить экономические преференции за счет членства в ЕС, в) да просто пощекотать эго осознанием своей принадлежностью к ЕС. И так далее. Насколько эти надежды осуществимы, большой вопрос. Пожалуй, единственное, что под силу самой армянской стороне, это только удовлетворить свои амбиции. А первые два пункта покрыты мраком. Впрочем, фантазировать нашим соседям не привыкать. Как правило, эти фантазии не превращаются в реальность, но какие-то приятные моменты отвлечения от реальности армянскому обществу приносят.

Куда труднее ответить на вопрос, зачем Евросоюзу понадобилась Армения. Эта страна всегда была и останется нахлебницей. Сначала жила за счет 14 других республик Союза, потом стала жить за счет диаспоры, грантов и подарков. За чужой счет и у чужой тарелки она провела все годы своей независимости. Армения никогда не станет выгодным партнером, никогда не сможет содержать себя сама, не сумеет встроиться в европейскую схему не как попрошайка, а как равный партнер. Евросоюзу придется кормить Армению до конца своих дней. Ну, или до конца ее дней...