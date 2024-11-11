Премьер-министр Великобритании прибыл с визитом Азербайджан

11 ноября премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов и другие официальные лица.