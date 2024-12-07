Азербайджан и Турция признаны мировым сообществом сильными государствами.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе обсуждений в ходе "круглого стола" на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции" сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Ахмедов.

Он отметил, что по мере развития дружбы между Азербайджаном и Турцией оба государства получают возможность играть более значимую роль в системе международных отношений.

"Сегодняшнее мероприятие также является выражением нашей дружбы и братства", - сказал А.Ахмедов.

По его словам, парламентская деятельность имеет большое значение не только для принятия законов, но и для развития связей и отношений между государствами.

Он также отметил, что система международных отношений, созданная для укрепления мирового порядка после Второй мировой войны, в настоящее время не может адекватно реагировать на новые мировые реалии.

А.Ахмедов подчеркнул, что необходимо повышение роли парламентов во внутренних процессах отдельных государств.

Говоря об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации, он сказал, что в результате этого появилась реальная возможность для укрепления мира и сотрудничества на Кавказе.

Отметим, 7 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

В мероприятии приняли участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций.

На конференции состоялся обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, а также возможностях, предоставляемых парламентской дипломатией.