Армения хочет подсматривать за Азербайджаном из космоса - ДЕТАЛИ

Как говорится, чего не приснится ночью...

Вооруженные силы Армении расширяют свои разведывательные возможности, и в ближайшем будущем оперативная разведка территорий соседних государств будет осуществляться "с помощью космических снимков", пишет REGNUM.

С этой целью правительство Армении выделило 300 млн. драмов ($625 тыс.) созданному в ноябре ЗАО "Геокосмос". Как говорится в решении правительства, "для приведения в рабочее состояние и модернизацию программно-технического комплекса приемной станции "Геокосмоса".

По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, детали соглашения не подлежат огласке, и больше того, что указано в решении правительства, он сообщить не может.

"Решение касательно сотрудничества с ЗАО "Геокосмос" расширит разведывательные возможности Армении, в особенности посредством космических технологий", - сказал пресс-секретарь.

На вопрос, возможно ли, что посредством основания "Геокосмоса" создаются основы для запуска армянского спутника в космос, который будет преследовать разведывательную цель, Ованнисян ответил: "Я не могу точно сказать, что возможно, но то, что вооруженные силы должны постепенно развивать и развивают свои разведывательные средства и вообще все средства обеспечения боеспособности и предпринимают четкие шаги в этом направлении, вы видите. И законопроект является одним из таких примеров"...

Мда, серьезные ребята сидят в министерстве обороны Армении, однако. Прям даже страшно становится, как представишь, что идешь ты себе по улице, никого не трогаешь, денером балуешься, а в этот момент у тебя над головой тихо так пролетает армянский разведывательный спутник и фиксирует каждый твой кус. А потом те самые серьезные дяденьки из Минобороны проводят спектральный анализ и рассматривают через лупу твой кариес... Бррр, страшно.

А помните, какое облегчение испытал каждый из нас, узнав, что Армения присоединилась таки к соглашению, запрещающему размещение вооруженных сил на Луне! Это какое же счастье, что она присоединилась и теперь не будет стрелять по нам со спутника Земли. Еще лучшая новость, что соглашение запретило Еревану выносить на орбиту Луны ядерное оружие или размещать его на самой планете. Видя, как и кем управляется сегодняшняя Армения, нетрудно представить, что ожидает Луну и другие небесные тела, достань до них рука Еревана. Кроме того, учитывая пристрастие наших соседей к присвоению чужого, становится как-то даже тревожно за судьбу инопланетян.

Даже в самой Армении до сих пор остается загадкой, для чего этой стране понадобилось присоединяться к подобному соглашению. Наверное, для того, чтобы развеселить соседей. Спасибо. Мы долго смеялись.

А теперь о серьезном.

Конечно, сотрудничать с ЗАО "Геокосмос" никто Армении запретить не может, так же, как никто не может запретить ей преследовать грязные цели в мирных космических проектах. Но хотелось бы надеяться, что российская компания не допустит использования ее ресурсов и технологий для ведения разведывательной деятельности против Азербайджана.

А так в Минобороны Армении могут запускать хоть фотонный корабль к Альфа Центавра. Все равно не долетит.

Зульфугар Ибрагимов