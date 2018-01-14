Армянские генералы готовят заговор против Саркисяна - ПОДРОБНОСТИ

На днях сообщалось, что правящая партия Армении активно обсуждает судьбу министра обороны Вигена Саркисяна и ищет ему преемника.

По-видимому, для того, чтобы не позволить власти совершить очередную "ошибку", коей в Армении считают Вигена Саркисяна на посту главы МО, в Ереване прошла "сходка" генералов, которые обсудили эту тему параллельно с правящей партией.

Отметим, что военные круги с самого начала были недовольны Саркисяном. И теперь надеются продвинуть на этот пост своего человека.

Как пишет "Айкакан жаманак", в одном из ресторанов на окраине Еревана состоялась генеральская "сходка". Изданию стало известно, что на встрече присутствовали бывший министр обороны Сейран Оганян, министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, замминистра Ара Назарян и другие влиятельные лица.

Как сообщают информированные источники, у генералитета есть свой кандидат в министры обороны РА, и в последнее время активно обсуждается вопрос перевода его на этот пост. Речь идет о действующем министре по чрезвычайным ситуациям Давиде Тонояне. Напомним, что до перевода в МЧС, при Сейране Оганяне он был первым заместителем министра обороны, окончил военно-дипломатическую академию РФ, занимал различные должности при штабе федерального командования НАТО, в 2004-2007 гг. был представителем ВС РА в НАТО.

Встречи по инициативе генералитета продолжатся, и до 9 апреля - окончания президентских полномочий Сержа Саргсяна - последнему покажут, насколько широк круг лиц, видящих Давида Тонояна министром обороны в будущем правительстве РА. В высших военных кругах считают, что на этом посту Армении нужен серьезный стратег. Кстати, здесь изначально были против решения о переводе Вигена Саркисяна в МО.

На посту министра по чрезвычайным ситуациям в этих кругах видят заместителя МЧС Ара Назаряна. Последний раньше также занимал пост замминистра обороны и был переведен в МЧС почти одновременно с Давидом Тонояном.

В предыдущей публикации "АЖ" сообщил, что в узких кругах Серж Саргсян выразил недовольство Вигеном Саркисяном и посетовал, что тот не смог оправдать себя на посту министра обороны, а в качестве следующего министра обороны РА в верхушке власти рассматривается кандидатура первого заместителя МО Артака Закаряна.

Что касается Вигена Саркисяна, то, кроме перевода его в МИД в качестве министра, рассматривается и возможность назначения последнего секретарем Совета безопасности.

Одним словом, парнишка без должности не останется. А проводящим "тайную вечерю" генералам хотелось бы напомнить наследие баснописца Крылова, который говорил: "А вы друзья как не садитесь..."

Зульфугар Ибрагимов