Милли Меджлис принял заявление в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев

На специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия геноцида азербайджанцев было принято заявление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, заявление зачитала вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

В заявлении говорится: "Исполняется 100 лет со дня совершения дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского совета, чудовищной резни азербайджанцев в марте-апреле 1918 года. Эти события открывают одну из самых кровопролитных страниц проводимой армянскими шовинистами, вторгшимися в Баку, а также другие города и уезды Бакинской губернии, и учинившими резню десятков тысяч людей из числа мирного населения по признаку их этнико-религиозной принадлежности, разрушившими населенные пункты, памятники культуры, мечети и кладбища, поэтапной политики этнических чисток в отношении нашего народа в угоду иллюзорной и надуманной идеи о "великой Армении". Начавшиеся в Бакинской губернии массовые убийства и грабежи, переметнулись позже на Карабах, Зангезур, Нахчыван, Иреван, Гёйчу и другие регионы. Сотни тысяч азербайджанцев пали жертвами армянских зверств".

В заявлении отмечается оккупация армянами Нагорного Карабаха, совершение убийств и пыток в отношении мирного населения.

Взывая к международным организациям и странам мира, Милли Меджлис подчеркнул:

Мы призываем

1. Признать совершенный армянскими шовинистами и их покровителями геноцид азербайджанцев.

2. Завершить разработку действенных международных правовых механизмов для того, чтобы акты геноцида не остались безнаказанными.

3. Содействовать справедливому решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и принципов, исходя из основополагающего принципа неприкосновенности государственных границ во имя недопущения новых преступлений геноцида в отношении азербайджанского народа.

Заявление было принято путем голосования.

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