Армянские солдаты массово покидают части и присоединяются к митингам. Минобороны в бешенстве - ВИДЕО

Полная дезорганизованность и отсутствие дисциплины в вооруженных силах Армении давно известно. А происходящие в Ереване акции протеста это еще раз наглядно продемонстрировали.

С сегодняшнего дня в рядах демонстрантов стали появляться люди в военной форме, число которых постоянно увеличивалось. После некоторой эйфории, которую вызвал этот факт, разумные представители оппозиции задумались: а что это они тут делают? Солдат обязан находиться по месту службы и подчиняться приказу и пунктам воинской присяги. А появление военнослужащих на митинге говорило о том, что армянская армия, не только со слов критиков, но и в реальности - проходной двор, откуда можно в любое время выйти и прогуляться, либо принять участие в акции протеста.

Подало голос и министерство обороны, которому были адресованы основные обвинения.

Министерство обороны Армении строго осудило участие группы военнослужащих миротворческой бригады в акции протеста в Ереване. Об этом говорится в распространенном оборонным ведомством заявлении. Отмечается, что в отношении военных, которые присоединись к акции протеста и самовольно оставили воинские части, будут приняты меры, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие меры ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции, законами "О статусе военной службы и военнослужащего" и "Об общественной службе" и "Об утверждении устава внутренней службы в ВС Армении", - говорится в заявлении Минобороны.

Действия военнослужащих рассматривается, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

Ранее к группе протестующих присоединились миротворцы. Они не раскрывают свои имена и место службы.

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военнослужащие буквально выбегают с территории воинской части и направляются в сторону демонстрантов.

Напомним, что представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян заявил, что армия и военные должны быть аполитичными и не вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Ответственность за исключение участия армии и военных из политических процессов как на стороне властей, так и оппозиции он возложил на МО.

В соцсетях этот факт тоже не приветствовался. Там призвали людей, в той или иной степени возглавляющих протесты, заставить военнослужащих немедленно покинуть места проведения акций. "Ни один из них не имеет никаких оправданий оставлению места службы", - написали пользователи.

Зульфугар Ибрагимов

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