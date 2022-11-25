Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась личным способом похудения

Личным способом похудения поделилась певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.

Артистка сообщила, что таким образом стремится убрать отечность и лишнюю воду из организма. "Ничего не ем совсем. Но вчера не удержалась и съела две кураги. Ночью проснулась в поту от того, что снилось, как я ем колбаску и язык. Так хотелось есть, что чуть в три ночи не оделась и не пошла в магазин", - призналась Седокова.