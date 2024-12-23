Алсу восхитила фанатов новым образом

41-летняя российская певица Алсу восхитила фанатов элегантным приталенным платьем на новогоднем шоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru, на съемках с ней был композитор Игорь Крутой.

Свой образ исполнительница дополнила перчатками, также она накрутила локоны. Вместе с Игорем Крутым они сфотографировались за столом. Композитор отметил, что у него сейчас очень много работы и съемок.

"Какое насыщенное время я сейчас проживаю: только закончились все съемки в рамках моего юбилея, как начались многочисленные новогодние проекты, начиная с "Огонька", - поделился Крутой.

Ранее Алсу опровергла в Instagram слухи о любовном романе ее бывшего мужа Яна Абрамова с ее подругой Яной Юхановой. Звезда опубликовала комментарий подруги, которая заявила, что фотографии были сделаны много лет назад во время совместного отдыха семьями.