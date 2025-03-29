Популярная супермодель поругалась с другом на вечеринке

Американский манекенщик, блогер и певец палестинского происхождения Фай Хадра устроил скандал супермодели Белле Хадид на публике.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что давние друзья поссорились на вечеринке бренда Saint Laurent, прошедшей 11 марта в рамках Недели моды в Париже. По словам очевидцев, Хадид в течение мероприятия неоднократно просила Хадру оставить ее в покое. В свою очередь, мужчина отказался покидать девушку и вел себя по отношению к ней неподобающим образом. 33-летний инфлюэнсер ругал и оскорблял модель и агрессивно поднимал над ней руки.

Источники издания уточнили, что до побоев дело не дошло, но ситуация была напряженной. Так, несколько гостей пожаловались на поведение Хадры представителям марки.

На данный момент Хадид и Хадра никак не прокомментировали указанную ситуацию.