Мужчина получил смертельный удар током на съемках фильма ужасов

В штате Луизиана, США, на съемочной площадке фильма ужасов не стало техника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Variety.

Член съемочной группы по имени Джеймс МакЭвой получил смертельный удар током. Он случайно задел линию электропередач, когда его поднимали на грузовике с краном. Мужчину спасти не удалось.

Трагедия произошла во время съемок фильма "Убей меня сейчас". Они только-только начались и должны закончиться до начала декабря.

Известно, что МакЭвой участвовал в производстве таких фильмов, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Иллюзия обмана" и "Идеальный голос".