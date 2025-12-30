Блогер Фаига призналась в любви Стамбулу

Азербайджанский блогер Фаига Мамедова наслаждается отдыхом в любимом Стамбуле.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Istanbul aşığım sana", - написала она к публикации.