https://news.day.az/popularblog/1806248.html Блогер Фаига призналась в любви Стамбулу - ВИДЕО Азербайджанский блогер Фаига Мамедова наслаждается отдыхом в любимом Стамбуле. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм. "Istanbul aşığım sana", - написала она к публикации.
Азербайджанский блогер Фаига Мамедова наслаждается отдыхом в любимом Стамбуле.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Istanbul aşığım sana", - написала она к публикации.
