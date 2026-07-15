Как сделать красивую прическу с помощью обычного ободка

Азербайджанский блогер, известная под никнеймом arzu.ja, показала как сделать красивую прическу с помощью обычного ободка.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.