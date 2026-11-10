https://news.day.az/popularblog/1872779.html Шоколадные булочки - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер shabi_faraj показала как приготовить шоколадные булочки, если у вас есть всего лишь одно яйцо. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Шоколадные булочки - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер shabi_faraj показала как приготовить шоколадные булочки, если у вас есть всего лишь одно яйцо.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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