https://news.day.az/popularblog/1874967.html

Как Орхан Асланов впервые собирал грибы - ВИДЕО

Азербайджанский фотограф и инфлюенсер Орхан Асланов рассказал как собирал грибы в Лянкяране. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.