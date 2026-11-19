https://news.day.az/popularblog/1875252.html Яркие кадры из Таиланда от wefegm - ФОТО Азербайджанский блогер, известная под никнеймом Wefegm, поделилась новыми фотографиями из путешествия по Таиланду. Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Яркие кадры из Таиланда от wefegm - ФОТО
Азербайджанский блогер, известная под никнеймом Wefegm, поделилась новыми фотографиями из путешествия по Таиланду.
Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
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