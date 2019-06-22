Одна из самых счастливых супружеских пар Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер, который недавно дал показания в суде по делу убийства экс-возлюбленной, прокомментировала слухи об их возможном разводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, дело в том, что один из местных журналов Америки In Touch Weekly опубликовал статью про их якобы "неминуемый развод" под названием "Все кончено". Милу Кунис и Эштона Кутчера повеселила такая новость, и они решили шуточно прокомментировать ее, опубликовав видеоролик у себя на страницах в Instagram.

"Малышка, что случилось? Что происходит?", - говорит Эштон. "Между нами все кончено!", - отвечает актриса. "Все кончено? О боже, что же мы будем делать?", - продолжает шутить супруг Кунис.

"Также я забрала детей... Раскрыта твоя очень темная тайна", - продолжает 35-летняя звезда.

"О, ты забрала детей? Я их больше не увижу? Возможно, на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз", - написал Эштон в своем посте.

Отметим, что актриса с украинскими корнями и американец Эштон Кутчер официально поженились в 2015 году. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Уайетт и двухлетнего сын Димитрия. Слухи о том, что они расстаются, появляются в таблоидах часто.

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