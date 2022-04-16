Билли Айлиш появится в «Симпсонах»

Американская певица Билли Айлиш и ее старший брат Финнеас О'Коннелл появятся в грядущем короткометражном фильме по "Симпсонам" под названием "Когда Билли встретила Лизу". Как сообщает Variety, для певицы это будет первая роль в кинопроекте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьера состоится 22 апреля. По сюжету Лиза Симпсон ищет тихое место для занятий на саксофоне, после чего ее внезапно обнаруживают Билли и Финнеас. Затем музыканты приглашают Лизу в студию.

Грядущий выпуск "Симпсонов" станет четвертым среди созданных специально для Disney+. Также на платформе состоится премьера эпизодов, посвященных комиксам Marvel и франшизе "Звездные войны".

В конце марта 20-летняя Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать". Награду получил и ее брат Финнеас О'Коннелл, выступивший соавтором композиции.