Деми Мур вышла на публику в платье в пайетках с эффектом омбре

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в платье с эффектом омбре. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

62-летняя Деми Мур стала гостьей мероприятия Elle Women In Hollywood, которое прошло 19 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского вечера актриса предпочла макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.

Среди гостей также были Селена Гомес, Джулианна Мур, Сирша Ронан, Ева Лонгория, Тильда Суинтон и другие знаменитости.