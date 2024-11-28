https://news.day.az/showbiz/1711114.html Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем: «Платье бабки» Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем Куком Марони. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Беременная Дженнифер Лоуренс прогулялась по Нью-Йорку в пестром платье, белом пальто, высоких сапогах и черных очках. Однако поклонники не оценили образ актрисы.
Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем: «Платье бабки»
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем Куком Марони. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Беременная Дженнифер Лоуренс прогулялась по Нью-Йорку в пестром платье, белом пальто, высоких сапогах и черных очках. Однако поклонники не оценили образ актрисы.
"Платье бабки", "Странный наряд", "Ужасный образ", "Выглядите на 60 лет", - написали они.
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