Беременная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем: «Платье бабки»

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем Куком Марони. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беременная Дженнифер Лоуренс прогулялась по Нью-Йорку в пестром платье, белом пальто, высоких сапогах и черных очках. Однако поклонники не оценили образ актрисы.

"Платье бабки", "Странный наряд", "Ужасный образ", "Выглядите на 60 лет", - написали они.