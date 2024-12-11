https://news.day.az/showbiz/1714286.html Анджелина Джоли пожаловалась на недооценку своей актёрской карьеры Актриса Анджелина Джоли заявила, что всегда чувствовала себя недооцененной в профессии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail. Знаменитость смотрела архивные интервью оперной певицы Марии Каллас, в которых журналисты "часами говорили" с артисткой о ее ремесле. "Но никто никогда не делал так со мной.
Анджелина Джоли пожаловалась на недооценку своей актёрской карьеры
Актриса Анджелина Джоли заявила, что всегда чувствовала себя недооцененной в профессии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Знаменитость смотрела архивные интервью оперной певицы Марии Каллас, в которых журналисты "часами говорили" с артисткой о ее ремесле.
"Но никто никогда не делал так со мной. Ее воспринимали всерьез", - заявила Джоли.
Актриса также призналась, что никогда раньше не считала актерскую профессию искусством - "все сводилось к знаменитости и бизнесу".
Она заново открыла для себя творчество после того, как сыграла Каллас в одноименном биографическом фильме о певице. Байопик снял чилийский режиссер Пабло Ларраин.
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