Анджелина Джоли пожаловалась на недооценку своей актёрской карьеры

Актриса Анджелина Джоли заявила, что всегда чувствовала себя недооцененной в профессии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Знаменитость смотрела архивные интервью оперной певицы Марии Каллас, в которых журналисты "часами говорили" с артисткой о ее ремесле.

"Но никто никогда не делал так со мной. Ее воспринимали всерьез", - заявила Джоли.

Актриса также призналась, что никогда раньше не считала актерскую профессию искусством - "все сводилось к знаменитости и бизнесу".

Она заново открыла для себя творчество после того, как сыграла Каллас в одноименном биографическом фильме о певице. Байопик снял чилийский режиссер Пабло Ларраин.