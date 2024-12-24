https://news.day.az/showbiz/1717907.html Алсу появилась на публике в бархатном жилете и кожаных брюках - ФОТО Певица Алсу показала фигуру в бархатном жилете и кожаных брюках. Как передает Day.Az, фото "Газете.Ru" предоставила пресс-служба телеканала ТНТ. 41-летняя Алсу стала гостьей премьеры фильма "Небриллиантовая рука", которая прошла 23 декабря в кинотеатре "Октябрь".
Алсу появилась на публике в бархатном жилете и кожаных брюках - ФОТО
Певица Алсу показала фигуру в бархатном жилете и кожаных брюках.
Как передает Day.Az, фото "Газете.Ru" предоставила пресс-служба телеканала ТНТ.
41-летняя Алсу стала гостьей премьеры фильма "Небриллиантовая рука", которая прошла 23 декабря в кинотеатре "Октябрь". Певица позировала перед фотографами в черном бархатном жилете, жакете, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Исполнительница добавила к образу серьги, сумку и кеды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре