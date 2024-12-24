Алсу появилась на публике в бархатном жилете и кожаных брюках

Певица Алсу показала фигуру в бархатном жилете и кожаных брюках.

Как передает Day.Az, фото "Газете.Ru" предоставила пресс-служба телеканала ТНТ.

41-летняя Алсу стала гостьей премьеры фильма "Небриллиантовая рука", которая прошла 23 декабря в кинотеатре "Октябрь". Певица позировала перед фотографами в черном бархатном жилете, жакете, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Исполнительница добавила к образу серьги, сумку и кеды.