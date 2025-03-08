Появились подробности смерти актера Джина Хэкмена и его жены в их особняке

Голливудский Актер Джин Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера и до последнего мог не понимать, что его жена умерла. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала главный судмедэксперт штата Нью-Мексико, доктор Хизер Джеррелл, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт предположила, что Хэкмен мог даже не осознавать, что его жены не стало, поскольку страдал от болезни Альцгеймера в тяжелой форме. У 95-летнего мужчины также было серьезное заболевание сердца, которое в итоге и привело к смерти. Судя по показателям кардиостимулятора, актер умер 18 февраля - именно тогда был зафиксирован последний всплеск активности сердца. На вскрытии патологоанатомы обнаружили, что у Хэкмана был пустой желудок. Это может говорить, что в течение недели перед смертью актер голодал, и его некому было накормить.

Супруга актера скончалась за неделю до него от хантавирусного пульмонального (легочного) синдрома, который передается человеку от зараженных грызунов при вдыхании пыли, куда попадают частички их помета. Это редкое заболевание начинается как обычная простуда, потом проявляется резкое ухудшение, кислород в крови падает, развивается сердечная недостаточность.

Врачи и патологоанатомы, к которым обратились журналисты, считают, что версия смерти звездной четы, которую выдвинули судмедэксперты из Санта-Фе, выглядит правдоподобно.

Что же касается причин смерти немецкой овчарки супругов, тело которой тоже нашли дома, то их пока не установили. Известно, что за два дня до своей смерти сама Аракава возила ее в ветеринарную клинику.