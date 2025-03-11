Disney отстояла в суде авторские права на «Моану»

Disney выиграла суд с аниматором Баки Вудоллом, который обвинял студию в плагиате его идеи в мультфильме "Моана". Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Присяжным, утверждает AP, хватило всего 2,5 часа на то, чтобы принять решение в пользу Disney.

Вудолл подал иск против компании в 2020 году. Он утверждал, что его история "Баки и мальчик-серфер" о юном серфингисте с Гавайев лежит в основе диснеевского анимационного фильма "Моана".

Действие обоих произведений, отмечал Вудолл, разворачивается в древней полинезийской деревне. Обе истории также рассказывают о подростках, которые отправились в опасное путешествие вопреки опасениям родителей.

По словам аниматора, он показывал сценарий и трейлер "Баки" нынешней главе отдела разработки полнометражных фильмов в DreamWorks Animation Дженни Марчик - и якобы она могла передать материалы студии. При этом Марчик на суде заявила, что не передавала сценарий "Баки" ни одному из сотрудников Disney.

Присяжные пришли к выводу, что у Disney не было доступа к работам Вудолла, поэтому они даже не стали рассматривать предполагаемые сходства между "Баки" и "Моаной".