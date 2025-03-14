Певица Валерия высказалась о завершении карьеры

Народная артистка России Валерия прокомментировала новости о том, что она приняла решение завершить карьеру. Об этом певица высказалась в подкасте "По каверочку", доступном на площадке "VK видео", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду. Вот так вот не хочется. Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!" Но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период", - заявила исполнительница.