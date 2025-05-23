Студия A24 выпустит экранизацию одной из лучших игр в истории

Американская кинокомпания A24 официально подтвердила разработку экранизации популярной видеоигры Elden Ring, режиссером и сценаристом которой выступит Алекс Гарланд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deadline.

Режиссер Алекс Гарланд известен работой над "Род мужской", "Падение империи" и "Под огнем". Продюсерскую группу возглавит Питер Райс ("Под огнем"), а также представители британской студии DNA Films - Эндрю Макдональд и Аллон Райх.

К проекту также присоединятся Винс Джерардис, известный по работе над "Игрой престолов" и "Домом Дракона", писатель Джордж Р. Р. Мартин, соавтор сценария игры. Детали производства, включая актерский состав и дату релиза, пока не разглашаются.

Разработанная студией FromSoftware и изданная Bandai Namco в 2022 году игра Elden Ring завоевала признание критиков и стала самой продаваемой игрой в истории компании. Проект получил высочайшие оценки, а его совокупные продажи к апрелю 2025 года достигли 30 млн копий.

По состоянию на 2025 год Elden Ring завоевала в общей сложности 435 наград "Лучшая игра года" от разных изданий - это больше, чем у какой-либо другой игры за всю историю индустрии.