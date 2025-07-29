Появились детали отношений Эмбер Херд и Илона Маска

Стали известны новые подробности об отношениях американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и его бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд. Их опубликовало издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отношение Маска и Херд начались в 2017 году и продлились всего несколько месяцев. Пара предприняла еще попытки, чтобы сойтись, однако они не увенчались успехом. В этот период актриса пожаловалась подруге на ревность Маска. По ее словам, он вел себя как сумасшедший, установил в доме камеры и прослушивающие устройства в автомобиле, чтобы следить за возлюбленной.

Окончательный разрыв произошел в декабре 2017 года во время поездки в Рио-де-Жанейро. После ссоры Херд, как пишет издание, заперлась в номере отеля и стала кричать, что Маск отобрал у нее паспорт, и она боится нападения. Однако сотрудники службы безопасности отеля и невестка миллиардера утверждают, что это было не так.