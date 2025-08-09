Кэти Холмс с дочерью от Тома Круза впервые за долгое время засняли в Нью-Йорке

Актриса Кэти Холмс с дочерью от Тома Круза Сури впервые за долгое время засняли в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

46-летняя Кэти Холмс с 19-летней дочерью заметили в Нью-Йорке. Сури Холмс предпочла для прогулки брюки карго и белый топ, дополнив образ красными кроссовками. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.