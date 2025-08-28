https://news.day.az/showbiz/1776679.html

Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью от принца Гарри

Герцогиня Меган Маркл опубликовала редкое фото с дочерью Лилибет. Об этом сообщает US Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 44-летняя Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью, которая бегала по кухне. В ролике Лилибет радуется сюрпризу, который ее отец, принц Гарри, приготовил для своей жены.