Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью от принца Гарри
Герцогиня Меган Маркл опубликовала редкое фото с дочерью Лилибет. Об этом сообщает US Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
44-летняя Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью, которая бегала по кухне. В ролике Лилибет радуется сюрпризу, который ее отец, принц Гарри, приготовил для своей жены.
"Утренний сюрприз от моего мужа", - написала Маркл.
Принц Гарри подарил жене щенка в Международный день собак.
