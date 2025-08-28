Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью от принца Гарри

Герцогиня Меган Маркл опубликовала редкое фото с дочерью Лилибет. Об этом сообщает US Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летняя Меган Маркл показала редкое фото с четырехлетней дочерью, которая бегала по кухне. В ролике Лилибет радуется сюрпризу, который ее отец, принц Гарри, приготовил для своей жены.

"Утренний сюрприз от моего мужа", - написала Маркл.

Принц Гарри подарил жене щенка в Международный день собак.