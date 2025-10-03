Звезда «Один дома» стал инвалидом

Британский актер и певец Тим Карри сообщил, что по-прежнему не может самостоятельно передвигаться после перенесенного инсульта. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Карри рассказал, что инсульт случился в 2012 году. В тот день он пришел на массаж и не подозревал, что что-то не так. По словам актера, тревогу забил массажист, который настоял на том, чтобы вызвать скорую. Артист посчитал это "глупостью", однако прибывшие медики объяснили серьезность ситуации.

"Я до сих пор не могу ходить, прикован к этой коляске. Это очень ограничивает", - поделился Карри.

Тим Карри наиболее известен по ролям в проектах "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Оно". В настоящее время 79-летний актер продолжает работать, озвучивая мультфильмы и видеоигры.