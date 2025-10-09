Николь Кидман в платье с кружевом снялась для глянца на фоне новости о разводе

Актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала Vogue.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cнимками издание поделилось в Instagram.

Николь Кидман позировала в коричневом платье-баллоне с кружевной отделкой и глубоким декольте. Образ дополнил широкий черный пояс. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и шоколадной помадой.

Николь Кидман стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала на мероприятии новую длинную челку. Артистка позировала перед камерами в белой рубашке и серых широких брюках. Она дополнила образ серебристыми часами. Знаменитости сделали макияж с тенями тенями и розовой помадой.