Хейли Бибер с сыном примерила костюмы из «Суперсемейки» на Хэллоуин

Хейли Бибер нарядилась Эластикой из "Суперсемейки", а ее сын Джек Блюз появился сразу в двух образах: сценическом наряде своего отца Джастина Бибера, а такжев костюме Джек-Джека из мультфильма.
На прошлой неделе Хейли Бибер в интервью WSJ призналась, что ее раздражает, когда ее бренд косметики Rhode сравнивают с компанией Селены Гомес Rare Beauty. Модель заявила, что "не чувствует соперничества" с людьми, которые ее "не вдохновляют". Позже певица прокомментировала высказывание манекенщицы.
