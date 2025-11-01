Хейли Бибер с сыном примерила костюмы из «Суперсемейки» на Хэллоуин

Модель Хейли Бибер с сыном от рэпера снялась в костюмах шпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.

Хейли Бибер нарядилась Эластикой из "Суперсемейки", а ее сын Джек Блюз появился сразу в двух образах: сценическом наряде своего отца Джастина Бибера, а такжев костюме Джек-Джека из мультфильма.

На прошлой неделе Хейли Бибер в интервью WSJ призналась, что ее раздражает, когда ее бренд косметики Rhode сравнивают с компанией Селены Гомес Rare Beauty. Модель заявила, что "не чувствует соперничества" с людьми, которые ее "не вдохновляют". Позже певица прокомментировала высказывание манекенщицы.