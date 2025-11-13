Пи Дидди увеличили тюремный срок

Рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (настоящее имя - Шон Комбс) увеличили тюремный срок. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Пи Дидди выйдет из тюрьмы на месяц позже. Изначально его должны были выпустить 8 мая 2028 года. Сейчас его срок продлили до 4 июня 2028-го. Причина переноса даты остается неясной.

В Page Six отметили, что Комбсу увеличили срок на фоне слухов о нарушении нескольких тюремных правил. Утверждалось, что у рэпера возникли проблемы из-за употребления самодельного спиртного.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.