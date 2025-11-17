Напавшего на Ариану Гранде поклонника посадили в тюрьму

Австралийского блогера Джонсона Вэня приговорили к девяти дням тюрьмы в Сингапуре за то, что схватил певицу Ариану Гранде на премьере фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада". Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вэнь признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Прокуратура назвала его "серийным нарушителем", который срывает мероприятия, привлекая к себе внимание. Ранее он уже хулиганил на концертах Кэти Перри и The Weeknd и вторгался на спортивные площадки.

Ему грозило до трех месяцев тюремного заключения, однако мужчина был приговорен к девяти дням заключения. Вэнь заверил в суде, что больше так не поступит.

На премьере фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада" 13 ноября 2025 года в Сингапуре Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами - Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал Вэнь. Он обхватил артистку за плечи в намерении прижать к себе, а она пыталась отстраниться. На помощь певице пришла Эриво.