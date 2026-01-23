https://news.day.az/showbiz/1811552.html Умер звезда группы Scorpions Фрэнсис Буххольц Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на супругу музыканта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Она подтвердила журналистам, что артист умер после продолжительной борьбы с раком.
Умер звезда группы Scorpions Фрэнсис Буххольц
Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на супругу музыканта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Она подтвердила журналистам, что артист умер после продолжительной борьбы с раком. Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером. Всего за время своей музыкальной деятельности коллектив выпустил 19 студийных альбомов, в 10 из которых принимал участие Буххольц.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре