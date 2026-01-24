Фото 83-летнего Харрисона Форда вызвали споры в сети

Фото американского актера Харрисона Форда в облегающих шортах вызвали споры в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал приводит Daily Mail.

83-летнего артиста запечатлели во время велопрогулки в Калифорнии. Он предстал перед камерой в облегающих черных шортах выше колена и серой кофте на молнии, надел солнцезащитные очки, перчатки и шлем.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. Так, часть юзеров раскритиковали внешность звезды: "Все мы стареем, это понятно, но то, как изменились некоторые люди, - это просто шок", "Мне 87, но мои ноги выглядят лучше, чем у него", "Выглядит как дохлая курица", "Победитель в конкурсе на самые костлявые колени".

В свою очередь, другие пользователи выразили артисту поддержку. "Я впечатлена его физической формой и мотивацией", "Для своего возраста он отлично выглядит", "Молодец, что старается поддерживать себя в форме", "Он лучший. Мне все равно, сколько ему лет", - заявили они.