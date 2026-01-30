https://news.day.az/showbiz/1812876.html 58-летняя Николь Кидман в пестром облегающем платье пришла на гала-ужин Актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Peninsula Classes Best of the Best Awards в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail. 58-летняя Николь Кидман позировала в облегающем пестром платье. Образ дополнила сумка Chanel на золотой цепочке.
