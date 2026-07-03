Бена Аффлека впервые за долгое время заметили с дочерью

Голливудского актера Бена Аффлека впервые за долгое время заметили на публике с 17-летней дочерью Серафиной Роуз, передает Day.Az со ссылкой на Hola.

53-летний актер вместе с дочерью попал в объективы папарацци возле фермерского магазина в Брентвуде. Серафина выбрала для прогулки джинсовые шорты, синий топ и коричневую толстовку, а Аффлек - голубые джинсы и бежевую рубашку.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились 16 июля 2022 года спустя почти 20 лет после первой помолвки. Однако в августе 2024 года стало известно об их разводе: актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса, указав датой расставания 26 апреля.

До этого Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер. Их брак продлился с 2005 по 2018 год, хотя фактически супруги расстались еще в 2015-м. У бывших супругов трое детей - Вайолет, Серафина и Сэмюэл. Несмотря на развод, они продолжают вместе воспитывать детей.