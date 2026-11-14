Рассела Брэнда могут перевести в тюрьму с особо опасными преступниками Великобритании

Актера Рассела Брэнда могут перевести в тюрьму Уэйкфилд, которую также называют "Особняк монстров", в ней содержатся особо опасные преступники Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По их словам, Брэнду там "придется невероятно тяжело". Другие источники издания утверждают, что в тюрьме строгого режима актеру будет безопаснее, поскольку персонал там "лучше оснащен".

Другой собеседник портала утверждает, что Брэнда могут перевести в Уэйкфилд в ближайшие несколько дней или недель.