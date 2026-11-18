Звезда фильма "Банши Инишерина" Колин Фаррелл рассказал о жизни с неизлечимо больным сыном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, выступившего на британском телевидении артиста цитирует InStyle.

У 23-летнего сына Фаррелла Джеймса, рожденного в отношениях актера с экс-партнершей Ким Борденав, синдром Ангельмана - редкое генетическое заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее задержку в развитии.

"Я лично наблюдаю за трудностями, которые испытывает Джеймс, и, хотя никто из нас, даже я, как его отец, не знаю всей их глубины и нюансов, - его борьба совершенно очевидна", - сказал актер.

Он добавил, что некоторые навыки его сына сравнимы с навыками трехлетнего ребенка.

"Он так усердно работает, чтобы развить физические способности, которых большинство из нас достигает к двум-трем годам. Но он милый. Он чертовски забавный, дерзкий, как никто другой. У него улыбка, которая осветила бы весь Манхэттен", - заверил Фаррелл.