Жерар Депардье сделал неожиданное заявление

Французский актер Жерар Депардье сделал официальное заявление по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин. Его слова приводит France 24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер отозвал свою апелляцию на приговор, а также признал свою вину в преступлениях сексуального характера и принес извинения своим жертвам. Прокурор и гражданские стороны также отозвали свои апелляции накануне новых слушаний.

"Правосудие свершилось. Я был признан виновным. Я осознаю это и принимаю приговор. Долгое время на съемочных площадках я прятался за провокациями и непристойным юмором", - сообщил Депардье.

Жерар подчеркнул, что никогда не собирался причинять боль партнершам по съемочной площадке, хотя это "все-таки произошло".