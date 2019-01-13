Азербайджанский депутат предложил переименовать месяцы года
13 января 2019 00:03 438
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Таир Керимли предложил изменить принятый в стране календарь, переименовав месяцы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az.
Январь, по его мнению, лучше назвать первым месяцем (İlk ay), февраль - холодным месяцем (Soyuq ay), март - серым месяцем (Boz ay), апрель - дождливым месяцем (Yağış ayı), май - цветочным месяцем (Çiçək ayı), июнь - месяцем посева (Əkin ayı), июль - жарким месяцем (İsti ay), август - месяцем покоса (Biçin ayı), сентябрь - месяцем урожая (Məhsul ayı), октябрь - золотым месяцем (Qızıl ay), ноябрь - месяцем падающих листьев (Xəzəl ayı), декабрь - последним месяцем (Son ay).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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