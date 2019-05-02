"Результаты последних мониторингов, проведенных Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) в Хачмазской прибрежной полосе Каспийского моря, показали, что очистные сооружения на территории района, децентрализованная канализационная сеть, образующиеся на предприятиях и организациях твердые бытовые отходы не обрабатываются должным образом. В результате этого сточные воды сливаются непосредственно в Каспийское море".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сказал начальник управления МЭПР Арастун Гасанов.

А. Гасанов отметил, что отходы из гостиниц "Айсберг", пивоваренного завода "Айсберг" и консервного завода "Кавказ" через реку Гудялчай сливаются в море. Также в Каспий сливаются отходы из центров отдыха "Малибу", "Оберлюкс", "Атлант", "Маяк", "Денизчи", "Локомотив", "Сансет", "Пальма".

В ходе мониторингов было установлено, что образовавшиеся в населенных пунктах отходы стекают непосредственно в море из-за отсутствия централизованной канализационной сети. Кроме того, на некоторых территориях Хачмазского района и в городе Худат наблюдалось неправильное управление твердыми бытовыми отходами и возникновение антисанитарной ситуации.

А. Гасанов подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений производственному объединению ЖКХ, муниципалитетам, руководителям объектов и предприятий, направлены предупредительные письма, даны соответствующие поручения.