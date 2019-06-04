Во вступительном плане в магистратуру высших учебных заведений на 2019-2020 годы увеличено количество мест на основе государственного заказа. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замруководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, несмотря на то, что план поступления в магистратуру высших учебных заведений нынешнего года остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году, увеличено количество мест на основе государственного заказа.

В этом году количество мест на основе государственного заказа по сравнению с прошлым годом увеличилось на 24,5 процента и достигло 3197, сказал Пириев.

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